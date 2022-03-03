У Чернігові оголосили про повітряну небезпеку

У Чернігові лунають сирени. Усім жителям мсіта слід поспішити в укриття.

Близько 8:00 ранку у Чернігові ворог обстріляв нафтогазу. Через це виникла пожежа, її гасили понад 20 співробітників ДСНС.

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У міській раді кажуть, що вже збились з рахунку – скілька ракет росіяни запустили на Чернігівщині. Противник навмисне цілить по об'єктах соціальної інфраструктури. Під вогнем – навіть лікарні.

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