У Чернігові окупанти розстріляли могили загиблих на Донбасі: журналіст показав фото місця

17 квітня 2022 , 22:03
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Джерело:

SPRAVDI

У Чернігові російські загарбники продемонстрували, що бояться не лише живих українських воїнів, але й тих, які вже загинули.

Російські окупанти пішли на місцевий цвинтар та розстріляли там могили українських військових, які віддали свої життя, захищаючи Донбас.  

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У Чернігові окупанти розстріляли могили загиблих на Донбасі

Наслідки чергового цинічного акту росіян зафіксував кореспондент Центру стратегічних комунікацій, прибувши на місце інциденту. 

Але українців ніхто і ніщо не зламає, як і ці прапори, які попри все гордо тримаються вітру! Віримо в ЗСУ!,
– йдеться в дописі. 

Фото обстрілів могил у Чернігові:

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Автор: Віта Свірневська