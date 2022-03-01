У Чернігові під обстрілами народилися дві трійні

Від початку війни Росії проти України у Чернігівському пологому будинку народилося аж 2 трійні. Трійнята народилися 24 та 26 лютого - під обстрілами та вибухами.

24 лютого мешканка Чернігова Анна стала мамою трьох дівчат, які народилися у бомбосховищі. 26 народилася друга трійня – дівчина з Ніжина також народила в укритті.

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Трійнята відчайдушно борються за життя – після інтенсивної терапії діти перебувають разом з матерями в бомбосховищах.

Трійнята народжуються під обстрілами / Фото Суспільне

Молода мама Анна назвала дівчат Емілія, Олівія та Меланія. Про імена інших трійнят невідомо.

Трійні природні, які самостійно зачалися, не штучне запліднення остання трійня була три роки назад. Двійнят багато, по 50 – 60 на рік, а трійня три роки назад була одна,

– зазначив головний лікар пологового будинку.

Трійнята народжуються під обстрілами / Фото Суспільне

Народжувати жінкам у пологовому будинку Чернігова доводиться у коридорі першого поверху, де хоч трохи безпечніше.

Діти разом з батьками у сховищах / Фото Суспільне

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