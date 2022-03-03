У Чернігові під завалами знайшли вже 33 загиблих
3 березня 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
У Чернігові 3 березня під завалами знайшли тіла вже 33 загиблих. Окрім того, кількість постраждалих зросла до 18.
Про це станом на 18:20 годині повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
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Внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей і 18 травмованих,
– зазначили у ДСНС.
Однак, у зв'язку з потужними обстрілами ворога, наразі рятувальні роботи тимчасово призупинено.
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