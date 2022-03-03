У Чернігові під завалами знайшли вже 33 загиблих

У Чернігові 3 березня під завалами знайшли тіла вже 33 загиблих. Окрім того, кількість постраждалих зросла до 18.

Про це станом на 18:20 годині повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

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Внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей і 18 травмованих,

– зазначили у ДСНС.

Однак, у зв'язку з потужними обстрілами ворога, наразі рятувальні роботи тимчасово призупинено.

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