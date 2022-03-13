У Чернігові після авіаудару знищена 9-поверхівка: загинула людина

Вранці 13 березня росіяни знову обстріляли Чернігів. У результаті зруйнована багатоповерхівка. Крім того, одна людина загинула, ще одна – поранена.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки обстрілу Чернігова. Ворог завдав по місту удару о 05:46.

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У Чернігові після авіаудару знищена багатоповерхівка

Внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, далі – займання 9-поверхового гуртожитку,

– повідомили в ДСНС.

На місці пожежі працюють 48 рятувальників та 10 одиниць техніки. Крім того, туди прибула група піротехнічних робіт та підводного розмінування.



У Чернігові росіяни зруйнували багатоповерхівку / Фото ДСНС

Є жертва серед мирного населення

За попередньою інформацією сім людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула, ще одна – травмована.

На місці тривають роботи, надзвичайники розбирають завали. Тому інформація щодо загиблих і постраждалих може оновитися.



Одна людина загинула, ще одна – поранена / Фото ДСНС

Наслідки обстрілу Чернігова: дивіться відео