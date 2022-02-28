У Чернігові – повітряна тривога

28 лютого 2022 , 19:03
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Джерело:

Суспільне Чернігів

У Чернігові близько 19:00 28 лютого знову лунає повітряна тривога. Людей закликають терміново йти в укриття.

В укритті необхідно перебувати, доки не пролунає відбій тривоги. Дотримання правила врятує життя.

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Знову тривога. Чернігів. Всі в укриття,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало