У Чернігові – повітряна тривога
28 лютого 2022 , 19:03Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові близько 19:00 28 лютого знову лунає повітряна тривога. Людей закликають терміново йти в укриття.
В укритті необхідно перебувати, доки не пролунає відбій тривоги. Дотримання правила врятує життя.
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Знову тривога. Чернігів. Всі в укриття,
– мовиться у повідомленні.
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