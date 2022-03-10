У Чернігові та Харкові – повітряна небезпека

У Чернігові та Харкові попередили про повітряну загрозу. Всім слід пройти в укриття.

Раніше Conflict Intelligence Team повідомила, що ворог скидає на Чернігів авіабомби із запалювальною дією. Їх використання взагалі заборонене міжнародними конвенціями.

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Тим часом у Харкові не стихають обстріли. Окупанти знищили колись відомий торговий центр "Нікольський". Мер міста Ігор Терехов обіцяє: у майбутньому все відбудують.

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