У Чернігові та Харкові – повітряна небезпека
10 березня 2022 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
У Чернігові та Харкові попередили про повітряну загрозу. Всім слід пройти в укриття.
Раніше Conflict Intelligence Team повідомила, що ворог скидає на Чернігів авіабомби із запалювальною дією. Їх використання взагалі заборонене міжнародними конвенціями.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Тим часом у Харкові не стихають обстріли. Окупанти знищили колись відомий торговий центр "Нікольський". Мер міста Ігор Терехов обіцяє: у майбутньому все відбудують.