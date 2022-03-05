У Чернігові повітряна тривога: негайно в укриття
5 березня 2022 , 18:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові лунають сирени. Це означає, що місцевим мешканцям потрібно перейти у безпечне місце.
При потребі допоможіть літнім родичам або сусідам добратися до укриття. Не залишайтеся на вулиці.
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Перебувайте укритті аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити зі сховища раніше – небезпечно.
Зауважимо, за кілька хвилин до оголошення тривоги у Чернігові, сирени увімкнули у Києві, Харкові, Черкасах та Кіровоградській області.
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