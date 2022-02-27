У Чернігові повітряна тривога: усі в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Жителям необхідно сховатися в укриття

Журналісти Суспільного попередили жителів Чернігова про повітряну тривогу 27 лютого о 20:34. Це попередження означає, що людям потрібно негайно спуститися в укриття та не виходити до окремого повідомлення.

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За інформацією Суспільного, упродовж дня чернігівці відбиваються від атак ворога в запеклих боях. Місто частково знеструмлене, місцеві лікарні опинилися без води та тепла.

Водночас мережа супермаркетів АТБ готова надати людям підвали магазинів для укриття, в разі потреби.

Російські окупанти атакують

У Чернігові ловлять російських окупантів, які займаються мародерством. При них знаходять документи, що підтверджують громадянство Росії, а також військові нашивки, довідники та інші речі.

У області зафіксували ворожі танки. Збройні сили України знищують техніку ворога.

Місто кілька разів зазнало обстрілів упродовж дня. Армія країни-агресорки гатила по центру Чернігова у спробах попасти в адміністративні будівлі, але потрапила з житлові споруди. Відомо про щонайменше 16 постраждалих.

О 18 годині черговий ракетний удар знищив будівлю колишнього театру імені Щорса в центрі Чернігова.

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