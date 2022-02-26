У Чернігові повітряна тривога: всі в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Усі громадяни мають спуститися в укриття.

У Чернігові лунають сирени – оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста просять сховатися в укриття.

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Текст повідомлення:

У Чернігові оголошена тривога. Всім сховатися в укриття.

Зверніть увагу! Про відбій тривоги також оголошують за допомогою сирени. Під час цієї тривоги звучить такий текст: Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту.

Також про відбій повідомлятимуть на офіційних інформаційних каналах міста.

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