У Чернігові оголосили повітряну тривогу: всі в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

У місті Чернігів о 19:38 почали лунати сирени. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

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Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього потрібно відійдти від вікон, лягти на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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