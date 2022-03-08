У Чернігові оголосили повітряну тривогу: всі в укриття
8 березня 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.
У місті Чернігів о 19:38 почали лунати сирени. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації.
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та без паніки піти до найближчого укриття.
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Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього потрібно відійдти від вікон, лягти на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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Vika Koman
Та, мені водафон ше прислав, шо будуть приходити такі повідомлення і це офіційно