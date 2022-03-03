У Чернігові повітряна тривога: всім перейти в укриття
3 березня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОДА
Близько 8:53 3 березня у Чернігові залунали сирени. Це означає, що всім мешканцям потрібно негайно перейти в укриття.
Аже який день по Чернігову окупанти продовжують запускати ракети. Ворог націлюється на соціальну інфраструктуру.
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Окупанти стріляють навіть по лікарнях. Зокрема руйнувань зазнала районна лікарня з пологовим та ковідним відділеннями. Там зруйнований дах та вибиті вікна.