У Чернігові повітряна тривога
1 березня 2022 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Чернігів"
Повітряну тривогу оголосили в Чернігові. Місцеві мають негайно піти в найближче укриття.
Сирени в Чернігові оголосили 1 березня близько 11:35. Місцеві жителі мають зберігати спокій та подбати про свій захист.
До теми На Чернігівщину зайшли білоруські війська – Суспільне
ЧЕРНІГІВ! В УКРИТТЯ!
– мовиться в повідомленні.
Як тільки ви почули сирену, слід оперативно вимкнути газ та світло. Тоді взяти зі собою "тривожний рюкзак" і піти в укриття.
Місцева влада закликає усіх допомогти також літнім людям та інвалідам. Адже їм може бути важко самостійно сховатися.