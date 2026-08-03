Вранці 3 серпня російські війська продовжили повітряний терор України. Ворожі дрони сягнули Чернігова.

Близько 06:04 для Чернігівського району оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

Що відомо про атаку на Чернігів?

О 06:05 Повітряні сили повідомили, що реактивні БпЛА рухаються у напрямку Чернігові з північного сходу.

Біля 06:10 у Чернігові прогриміли вибухи.

Наразі офіційної інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що Росія планує збільшити частку реактивних дронів у повітряних атаках на Україну до 50 відсотків.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, головна перевага реактивних безпілотників – їхня висока швидкість. Хоча вони можуть перебувати в повітрі менше часу, ніж звичайні дрони, перехопити їх набагато важче.

Він пояснив, що швидкість таких БпЛА може досягати 600 кілометрів за годину, тоді як українські дрони-перехоплювачі розвивають близько 300 кілометрів за годину. Через це успішне перехоплення багато в чому залежить від майстерності операторів і вдалого моменту.

Раніше фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що російські війська дедалі частіше замість масованих атак використовують поодинокі дрони з ручним керуванням.

Нещодавно стало відомо, що Росія модернізувала реактивний дрон "Герань-4 Сикер", встановивши на нього систему оптичного наведення. Завдяки цьому безпілотник може точніше вражати цілі навіть у разі втрати зв'язку на завершальному етапі польоту.