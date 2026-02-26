У Чернігові прогримів вибух: у напрямку міста летіла ракета

У Чернігові вдень 26 лютого пролунав вибух. У місті оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили о 15:18. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.

Через 4 хвилини військові попередили про рух російської ракети через Чернігівщину.

Чернігів – укриття!

– написали Повітряні сили.

О 15:23 у Чернігові пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибух також підтвердив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У місті пролунав вибух. Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста. Інформація уточнюється", – зазначив Брижинський.

О 15:37 начальник Чернігівської МВА уточнив, що вибух пролунав на північних околицях за межами міста Чернігів.

О 16:09 у Чернігівській міській раді розповіли, що, за попередньою інформацією, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

