У Чернігові пролунав вибух: "Шахед" влучив у багатоповерхівку

У Чернігові жителі чули вибух. Росія атакує область ударними БпЛА. Через це раніше оголосили повітряну тривогу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського

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Що відомо про вибухи в Чернігові

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що до Чернігівської області близько 22:01 летіли ворожі ударні БпЛА.

У Повітряних силах України попередили, що в Чернігові може працювати протиповітряна оборона. Дрони летіли на місто.

О 22:06 у чернігівських спільнотах написали про вибухи. Повітряна тривога в області триває. Росія продовжує атакувати дронами територію України.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що в місті вибухнув ворожий БпЛА. Ворожий дрон влучив у пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху сталася пожежа.

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До речі, оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів ми повідомляємо у нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, росіяни атакували "Шахедом" Чернігів у ніч проти 15 березня. БпЛА влучив у одному з районів міста, там сталася пожежа. Ціллю ворога стали дев'ятиповерхівка та автостоянка. Пошкоджено будинки, згоріли або зазнали ушкоджені близько 10 автомобілів.