У Чернігові пролунав вибух: "Шахед" влучив у багатоповерхівку
- У Чернігові російський дрон "Шахед" влучив у пʼятиповерховий будинок, спричинивши пожежу.
- Повітряні сили України повідомили про атаку ударними БпЛА.
- Це не перша атака на Чернігів за добу, раніше дрон влучив у дев'ятиповерхівку та автостоянку.
У Чернігові жителі чули вибух. Росія атакує область ударними БпЛА. Через це раніше оголосили повітряну тривогу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського
Дивіться також Тривога у Києві та в більшості областей: нові "Шахеди" летять з моря
Що відомо про вибухи в Чернігові
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що до Чернігівської області близько 22:01 летіли ворожі ударні БпЛА.
У Повітряних силах України попередили, що в Чернігові може працювати протиповітряна оборона. Дрони летіли на місто.
О 22:06 у чернігівських спільнотах написали про вибухи. Повітряна тривога в області триває. Росія продовжує атакувати дронами територію України.
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що в місті вибухнув ворожий БпЛА. Ворожий дрон влучив у пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху сталася пожежа.
Наслідки атаки БпЛА на Чернігів: дивіться відео
До речі, оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів ми повідомляємо у нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, росіяни атакували "Шахедом" Чернігів у ніч проти 15 березня. БпЛА влучив у одному з районів міста, там сталася пожежа. Ціллю ворога стали дев'ятиповерхівка та автостоянка. Пошкоджено будинки, згоріли або зазнали ушкоджені близько 10 автомобілів.