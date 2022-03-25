Морги переповнені: у Чернігові щодня ховають по 40 – 45 людей

У Чернігові гинуть сотні мирних жителів. Щодня у місті ховають 40 – 45 людей. При цьому черга на поховання – на тиждень.

Кладовище Яцево зараз не працює, бо воно перебуває в зоні бойових дій. Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Важливо Ми відстоїмо своє місто, – Чаус не вірить в окупацію Чернігова

Морги переповнені

Чиновник зазначив, що людей ховають на закритих кладовищах.

Риємо траншеї і кожного дня ми в середньому захоронюємо 40-45 людей. При цьому черга на поховання – на тиждень,

– розповів мер.

Крім того, в моргах не вистачає потужності, тому поруч встановлюють рефрижератори. Три морги переповнені.

Чернігів мужньо тримається

Місто від початку війни постійно обстрілюють російські окупанти. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що по Чернігову б'ють кожні 15 хвилин. Російських військ у місті немає, але є диверсійні групи.

Чаус наголосив, що місто будуть відстоювати, в окупацію Чернігова чиновник не вірить.

До речі – Сьогодні ніхто нікуди не йде і не їде, – Чаус про ситуацію з мостом у Чернігові: