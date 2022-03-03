У Чернігові снаряд влучив у нафтобазу: фото та відео з місця події

У Чернігові близько 8 годину ранку ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Через це виникла пожежа.

На місці події працюють рятувальники. Пожежу гасять 25 осіб та 5 одиниць техніки.

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Відомо, що загорілася резервуарна група загальною місткістю 3 тисячі метрів кубічних дизельного пального.

Інформацію про жертв та постраждалих ще уточнюють.

Дивіться відео пожежі на нафтобазі:

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав місцевих мешканців не наближатися до місця пожежі.



У Чернігові горить нафтобаза / Фото В'ячеслава Чауса



На місці події працюють рятувальники / Фото ДСНС

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