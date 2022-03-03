У Чернігові снаряд влучив у нафтобазу: фото та відео з місця події
Джерело:ДСНС
У Чернігові близько 8 годину ранку ворожий снаряд влучив у нафтобазу. Через це виникла пожежа.
На місці події працюють рятувальники. Пожежу гасять 25 осіб та 5 одиниць техніки.
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Відомо, що загорілася резервуарна група загальною місткістю 3 тисячі метрів кубічних дизельного пального.
Інформацію про жертв та постраждалих ще уточнюють.
Дивіться відео пожежі на нафтобазі:
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав місцевих мешканців не наближатися до місця пожежі.
У Чернігові горить нафтобаза / Фото В'ячеслава Чауса
На місці події працюють рятувальники / Фото ДСНС
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