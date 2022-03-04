У Чернігові спіймали двох прихильників "руского міра": один був спостерігачем

У Чернігові, який зараз під обстрілами, правоохоронці затримали двох людей, які підтримували російську агресію. Один з них напряму працював з окупаційними військами.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України. Під час обшуку в квартирі одного з чоловіків знайшли бінокль, фото– й відеотехніку, а також телефони українських та російських мобільних операторів. Він не зміг пояснити, звідки у нього все це взялося.

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Іншого чоловіка вдалося піймати за допомогою місцевих жителів. Він поширював проросійську пропаганду. Обох людей передали до СБУ.

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Допис від Нацгвардії