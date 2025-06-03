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24 Канал Головні новини У Чернігові внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок
3 червня, 03:24
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У Чернігові внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок

Ірина Буртик

У Чернігівській МВА розповіли про наслідки російської атаки. Згорів один приватний будинок, ще декілька – пошкоджені.

Крім цього, пошкоджена також і п'ятиповерхівка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.  

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Є постраждалі

За словами Брижинського, на місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Там вже працюють  аварійні служби. Щонайменше дві людини отримали легкі поранення, медики надають їм усю необхідну допомогу. 

Близько 2:30 начальник МВА уточнив, що одна людина отримала тяжкі поранення – вона направлена до медичного закладу. Друга – отримала поранення середньої тяжкості. 

 