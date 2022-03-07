У Чернігові, Житомирі та на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Сирени, що сповіщають про загрозу авіаударів, завили 7 березня о 14:54. Також про небезпеку повідомили мешканців Сум.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижні війни

Загалом 7 березня приблизно о 14:50 про повітряну тривогу повідомили у:

Чернігові,

Житомирі,

Сумах,

Києві,

Вінниці,

Дніпрі,

на Кіровоградщині.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та спокійно піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!