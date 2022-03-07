У Чернігові, Житомирі та на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу
7 березня 2022 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
У Чернігові, Житомирі та на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.
Сирени, що сповіщають про загрозу авіаударів, завили 7 березня о 14:54. Також про небезпеку повідомили мешканців Сум.
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Загалом 7 березня приблизно о 14:50 про повітряну тривогу повідомили у:
- Чернігові,
- Житомирі,
- Сумах,
- Києві,
- Вінниці,
- Дніпрі,
- на Кіровоградщині.
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та спокійно піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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