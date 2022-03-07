У Чернігові, Житомирі та на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу

7 березня 2022 , 14:58
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Джерело:

Суспільне Житомир

У Чернігові, Житомирі та на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно пройти в укриття.

Сирени, що сповіщають про загрозу авіаударів, завили 7 березня о 14:54. Також про небезпеку повідомили мешканців Сум.

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Загалом 7 березня приблизно о 14:50 про повітряну тривогу повідомили у:

  • Чернігові,
  • Житомирі,
  • Сумах,
  • Києві,
  • Вінниці,
  • Дніпрі,
  • на Кіровоградщині.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • швидко та спокійно піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

 

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Автор: Альона Захарова