У Чернігові та Житомирі – тривога: біжіть в укриття

У Чернігові та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Людям потрібно терміново спускатись в укриття.

Сирени в Житомирі почали вити о 13:05, в Чернігові – о 13:09.

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Нагадаємо, що в укриттях треба залишатись, поки не почуте сигнал про відбій тривогу. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.

Дотримання цих правил рятує життя.



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