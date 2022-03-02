У Чернігові знову тривога: всім в укриття

У Чернігові вкотре лунають тривожні сирени. Близько 19:13 2 березня містян закликали перейти в укриття.

2 березня повітряну тривогу у Чернігові оголошували понад 10 разів. Сирени спрацьовують тоді, коли сили ППО оповіщують про рух ворожих літаків у напрямку Чернігівської області або є підтвердження запуску балістичних ракет.

До теми У Чернігівській ОДА пояснили, чому так часто вмикають сирени

Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Тому повітряна тривога оголошується стільки разів, скільки цього вимагає ситуація, адже це може врятувати людські життя.