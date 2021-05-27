"Тікайте звідси, у мене запитання є": у Чернівецькій міськраді сталася штовханина

У Чернівецькій міській раді депутат штовхнув заступника директора департаменту ЖКГ. Усе тому, що дуже хотів отримати право на виступ, яке йому нібито не давали.

Сталося це на сесії міської ради 27 травня. Депутати розглядали питання щодо затвердження нового статуту комунального підприємства "Чернівціводоканал".

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Сутичка у міській раді Чернівців

За трибуною про новий статут підприємства доповідав заступник департаменту ЖКГ Ярослав Кушнірик. До нього підійшов депутат, що представляє опозиційну до депутатської більшості силу "Рідне місто" Володимир Бешлей. Він захотів взяти слово, але його цього не давали.

Тоді він агресивніше підійшов і відштовхнув Кушнірика зі словами "Тікайте звідси, у мене запитання є". На це мер Чернівців зреагував і попросив викликати поліцію у залу.

Депутат штовхнув заступника директора департаменту ЖКГ: дивіться відео

Відтак депутат Бешлей підійшов до президії, де сидить мер, почав щось голосно кричати і показувати рукою у бік Ярослава Кушнірика.

Було чути щось про "Навчіть його говорити". Після Володимир Бешлей повернувся до трибуни і повернув мікрофон у свою сторону. Він знову почав говорити про те, що водоканал не є підприємством мера.

Бешлей зрештою взяв слово і розповів, що хотів донести. Так, за його словами, в новому статуті "Чернівціводоканалу" замість начальника та двох заступників вводять посаду генерального директора та вже п'ять заступників. При цьому начебто скорочують 130 посад простих робітників.

Депутат раніше очолював департамент ЖКГ