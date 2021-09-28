У Чернівецькій міськраді знову сталася бійка: епічне відео

У Чернівецькій міськраді побились депутати. Це трапилось після голосування щодо питання про відмову надати землі в оренду підприємцям.

Бійка трапилась 28 вересня. У ній взяли участь кілька депутатів.

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На сесії міськради в Чернівцях трапилась бійка

Штовханина почалась, коли голова фракції "Народний контроль" Михайло Яринич підійшов до міського голови Романа Клічука. За кілька хвилин депутати почали битись.

На сесії у міській раді виникла бійка. Вона розпочалась після голосування щодо питання про відмову підприємцям надавати в оренду земельні ділянки,

– мовиться у повідомленні.

Видання "Молодий буковинець" повідомило, що Михайло Яринич почав сперечатися з Романом Клічуком. Згодом до обранця підійшли 2 невідомих людей, які попросили його відійти від Клічука.

На кадрах видно жінку – депутатку "Команди Михайлішина" Антоніну Бабюк. Вона також голосно вигукувувала: "Ви хто такі?".

Бійка на сесії Чернівецької міськради: дивіться відео

Згодом втрутилась поліція, яка намагалась зупинити сутичку. У коментарі "Суспільному" голова комісії з питань законності та регламенту Тетяна Шепелько розповіла, що сутичку розглянуть на комісії.

Попередньо відомо, що порушення регламенту може каратись вилученням із сесії та позбавленням права виступити.

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