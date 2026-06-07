На Буковині обвалився міст з понад 30 дітьми: скільки постраждалих

У Чернівецькій області 6 червня обвалився міст, коли там перебувало понад 30 дітей. Унаслідок інциденту є постраждалі.

Про це пише Чернівецька обласна прокуратура та поліція Чернівецької області.

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Що відомо по інцидент з обвалом мосту у Чернівецькій області?

За даними слідства, 6 червня у селі Виженка Чернівецької області 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. За попередніми даними, це були вихованці однієї зі спортивних шкіл.

Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев'яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей зазнали травм та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців. Попередньо у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми,

– зазначили прокурори.

За даними поліції, поранень зазнали діти віком від 8 до 15 років.



У Чернівецькій області обвалився дерев'яний міст, коли там перебувало понад 30 дітей / Фото Чернівецької обласної прокуратури

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Перевіряється дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, 5 червня вранці у Харківській області у страшну ДТП потрапив автобус, де були діти та вчителі. Внаслідок аварії постраждало 5 людей, троє серед них – неповнолітні.