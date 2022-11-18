На Буковині стався землетрус

У Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус. Його зафіксували опівночі.

Дані Головного центру спеціального контролю свідчать про те, що у п'ятницю, 18 листопада, опівночі зафіксували землетрус у Чернівецькій області. Його епіцентр був розміщений в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів.

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Що відомо про землетрус у Чернівецькій області

Експерти зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, що останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 6 жовтня 2022 року. Його магнітуда була 2,4 за шкалою Ріхтера.

Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів.

Останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.

На узбережжі Італії стався потужний землетрус

Зранку 9 листопада землетрус магнітудою 5,7 сколихнув узбережжя італійського пляжного курорту Фано.

За ним послідували два поштовхи магнітудою 3,1 і 3,4. Основні підземні поштовхи відчувався на півночі Італії та Римі, а також в інших країнах.

Повідомили про те, що поштовхи відчули приблизно 16 мільйонів людей на відстані понад 300 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Також нещодавно на території Румунії зафіксували землетрус. Поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

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