На Буковині зник 8-річний хлопчик: його тіло знайшли у ставку

У селі Чортория Чернівецької області зникла дитина. Згодом рятувальники знайшли тіло під кригою.

Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Повідомлення про зникнення дитини надійшло до рятувальників ввечері 15 лютого.

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"Приблизно в обід у селі Чортория Брусницької територіальної громади Вижницького району зник 8-річний хлопчик. До пошуків дитини залучили працівників гірського пошуково-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення", – написали у ДСНС.

Як знайшли дитину

Рятувальники та поліцейські шукали хлопчика неподалік його домівки. Коли обстежували територію поблизу ставка, то побачили пролом на кризі. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення використали снігоболотоход "Богун" по льоду.

Вони дісталися місця пролому і виявили під кригою тіло дитини, підняли з водойми й доправили на берег, – зазначили у ДСНС.

Наразі тіло хлопчика відправили на судово-медичну експертизу.

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