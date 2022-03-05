У Чернівецькій області затримали кількох осіб, які причетні до ворожих ДРГ

На Буковині затримали кількох осіб, які виявились причетними до ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема ці особи проводили спостереження та фіксацію важливих об'єктів області.

Відповідну інформацію розповів глава Чернівецької обласної військової адміністрації. Сергій Осадчук 4 березня пояснив, що цих осіб вдалось затримати, завдяки пильності людей.

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На Буковині затримали осіб, причетних до ДРГ ворога

Сергій Осадчук відмітив особливо пильну роботу контрдиверсійних, контррозвідувальних органів, які спільними зусиллями разом із чернівчанами та буковинцями затримали поплічників ворога.

Ваша пильність (мовиться про місцевих людей – 24 канал) допомогла сьогодні зробити кілька затримань осіб, які здійснювали протиправну діяльність, які повідомили і зізналися в тому, що були причетні до ДРГ нашого ворога, осіб, які здійснювали спостереження, фіксацію важливих об'єктів,

– заявив Осадчук.

Пояснив, що тільки таким єдиним фронтом ми забезпечимо безпеку в Чернівецькій області.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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