У Чернівцях впав баштовий кран: сильно постраждав чоловік

1 червня 2021 , 07:21
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Джерело:

24 канал

На будівництві у Чернівцях 1 червня впав баштовий кран. Один чоловік сильно постраждав і перебуває у реанімації.

Інформацію про нещасний випадок 24 каналу підтвердили у пресслужбі Нацполіції Чернівецької області. Там зазначили: усі обставини падіння крану наразі розслідують.

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Впав баштовий кран

  • Сталася надзвичайна подія на вулиці Ерліха, 6, де ведуть будівництво багатоповерхівки. 
  • Там упав баштовий кран, повністю завалившись.
  • Внаслідок цього травмувався 55-річний чоловік.
  • Як повідомили у поліції, він перебуває у важкому стані в реанімації. 
  • Подробиці того, як сталося так, що кран впав, правоохоронці обіцяють надати згодом.

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Трагедії на будівництві: нещодавні випадки

  • Увечері 27 травня у Києві на будівництві загинув молодий хлопець.
  • Один із будівельників, якому було лише 20 років, впав із 13 поверху недобудованого будинку.
  • Хлопець від отриманих ран помер одразу після падіння. Він приземлився на іншу частину будови.
  • На одному з будмайданчиків Одеси 20 квітня трапився схожий смертельний інцидент. 20-річного хлопця засипало під час зсуву ґрунту.
  • Біля селища Казанка на Миколаївщині 23 березня 17-річного хлопця придавило бетонною плитою. Він разом із батьком займався демонтажем старої будівлі. На жаль, хлопець загинув на місці.
Автор: Вероніка Климська