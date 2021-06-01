У Чернівцях впав баштовий кран: сильно постраждав чоловік

На будівництві у Чернівцях 1 червня впав баштовий кран. Один чоловік сильно постраждав і перебуває у реанімації.
Інформацію про нещасний випадок 24 каналу підтвердили у пресслужбі Нацполіції Чернівецької області. Там зазначили: усі обставини падіння крану наразі розслідують.
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Впав баштовий кран
- Сталася надзвичайна подія на вулиці Ерліха, 6, де ведуть будівництво багатоповерхівки.
- Там упав баштовий кран, повністю завалившись.
- Внаслідок цього травмувався 55-річний чоловік.
- Як повідомили у поліції, він перебуває у важкому стані в реанімації.
- Подробиці того, як сталося так, що кран впав, правоохоронці обіцяють надати згодом.
У Чернівцях впав баштовий кран: відео телеканалу "Чернівці"
Трагедії на будівництві: нещодавні випадки
- Увечері 27 травня у Києві на будівництві загинув молодий хлопець.
- Один із будівельників, якому було лише 20 років, впав із 13 поверху недобудованого будинку.
- Хлопець від отриманих ран помер одразу після падіння. Він приземлився на іншу частину будови.
- На одному з будмайданчиків Одеси 20 квітня трапився схожий смертельний інцидент. 20-річного хлопця засипало під час зсуву ґрунту.
- Біля селища Казанка на Миколаївщині 23 березня 17-річного хлопця придавило бетонною плитою. Він разом із батьком займався демонтажем старої будівлі. На жаль, хлопець загинув на місці.