У Чернівцях чиновники прийшли до ресторанів без COVID-сертифікатів: їх оштрафували

У Чернівцях правоохоронці оштрафували двох чиновників за відсутність COVID-сертифікатів. Голова районної ради Чернівців разом з декількома депутатами та очільник одного з департаметів відвідали ресторани без документів, які підтверджують вакцинацію.

Порушники відмовилися показати COVID-сертифікати на вимогу правоохоронців. Про це заявила заступниця голови Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован.

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Чиновники є противниками вакцинації

Під час перевірки в одному з ресторанів Чернівців поліцейські та представники Держпродспоживслужби попросили голову районної ради Руслана Демніцака та депутатів, які були з ним, показати COVID-сертифікати. Однак чиновники відмовилися. Демніцак, за словами Косован, навіть почав дзвонити "кому треба", щоб перевірку закрили.

В іншому ресторані правоохоронці хотіли перевірити COVID-сертифікат у голови департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міськради Андрія Тимофійчука. Однак він, як і чиновники з районної ради, такого документа не мав.

За словами Анжели Косован, чиновники й не збираються вакцинуватися, хоч би й мали це робити одними із перших.

Це люди, які повинні були першими вакцинуватись і показати власним прикладом свою свідомість,

– заявила Косован.

Загалом правоохоронці та Держпродспоживслужба того дня провели 41 перевірку та склали 4 протоколи. Відвідувачів без відповідних сертифікатів виявили у 3 закладах.

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За перебування у закладах без COVID-сертифікатів в Україні передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 34 000 для громадян та від 34 000 до 170 000 для посадових осіб.