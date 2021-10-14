У Чернівцях облили нечистотами Український народний дім перед Днем захисників

У Чернівцях невідомі облили нечистотами Український народний дім. Сталося це напередодні Дня захисників та захисниць України, 14 жовтня.

Будівля розташована за адресою вулиця Якоба фон Петровича, 2. Фото забрудненого фасаду приміщення виклали у соцмережах очевидці.

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У Чернівцях облили будівлю Українського народного дому

Чернівчанка Олена Бесединська у фейсбуці написала, що Український народний дім облили екскрементами. Вона опублікувала світлини, на яких видно, що невідомі нечистотами забруднили стіну з меморіальною дошкою "Організація українських націоналістів".



Український народний дім облили нечистотами / Фото з фейсбуку Олени Бесединської

Наразі представники товариства вже звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів. Про це повідомив голова Українського народного дому в Чернівцях Володимир Старик у коментарі виданню "Молодий буковинець".

Цей інцидент говорить про те, в якому стані ми живемо – і народний дім, і українці загалом. Це – стан обложеної фортеці,

– зазначив він.

Старик також розповів, що у Чернівцях не вперше стався такий інцидент. Зокрема у 2014 році було облито пам'ятник героям Буковинського куреня.

Що відомо про Український народний дім

Дані: Вікіпедія

Український народний дім було збудовано в Чернівцях наприкінці XIX століття. Ініціювали створення члени спілки "Народний Дім".

Наразі це найстаріша громадська організація в Чернівецькій області. Вона стала центром українського життя на Буковині. Зокрема відіграла важливу роль у відродженні української мови та ідентичності.

Члени товариства проводили літературні вечори, займалися книговидавництвом. В Українському народному домі було надруковано першу книгу українського письменника Марка Черемшини.

Свого часу будинок відвідували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський.

Будівля є пам'яткою історії, яку охороняє держава.

Текст публікації Олени Бесединської

Жах.... І Ким треба бути, щоб облити екскрементами Український народний дім? Бракує слів.