У Чернівцях під час руху відлетіло колесо маршрутки: постраждала жінка

На одній з вулиць у Чернівцях у маршрутки на ходу відлетіло колесо. Запчастина полетіла просто на дорогу, травмувавши жінку.

Пішоходка просто перетинала дорогу на переході під час інциденту. Колесо вдарило її по ногах.

Дивіться ще Водій харківського тролейбуса "прославився" в мережі: курив, спілкувався й тримав кермо

Колесо відлетіло від маршрутки

Інцидент трапився 2 вересня на вулиці Білоруській. Жінка йшла дорогою, переходячи вулицю. У цей момент у маршрутки відірвалося колесо і полетіло у її сторону. Жінку шпиталізували до лікарні – у неї, за попередньою інформацією, перелом ноги.

На щастя, пасажири маршрутки та водій не постраждали в інциденті.