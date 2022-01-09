У Чернівцях посеред ночі вмикали сирени: люди обурені, поліція спіймала хулігана

У Чернівнцях посеред ночі двічі пролунали сирени, які порушили сон багатьох місцевих мешканців. Згодом правоохоронці назвали причину інциденту.

В поліції повідомили, що cистеми сповіщення вмикав чоловік, що був у стані алкогольного сп'яніння.

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Патрульні склали на хулігана адміністративні матеріали за статтями про:

розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді;

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Люди обурені через сирени

У Чернівцях в ніч на 8 січня місцевих мешканців протягом декількох годин лякали потужною сиреною.

Упродовж вечора до правоохоронців і на гарячу лінію аварійно-диспетчерської служби 1580 надійшли десятки повідомлень від громадян зі скаргами на гучне звучання cистеми сповіщення.

Звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту "Увага всім". Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі у FМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення в мережі Т2 і прослухати повідомлення.На різні випадки є підготовлені варіанти повідомлень щодо можливих надзвичайних ситуацій. Також у повідомленні має бути зазначено місце та час надзвичайної ситуації, територію (райони, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє у зони ураження, й порядок дій. Після повідомлення необхідно діяти без паніки та виконувати отримані вказівки.