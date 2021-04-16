У Чернівцях прощаються з Олексієм Мамчієм, який загинув на Донбасі: фото

Буковина проводжає в останню путь українського захисника Олексія Мамчія. Він загинув біля Майорського 13 квітня внаслідок ворожих дій російських найманців.
Джерело:"Молодий буковинець"
Прощальна церемонія розпочалася у Чернівцях 16 квітня об 11:00. Для цього перекрили рух довкола Центральної площі міста.
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Попрощатися з військовим прийшли десятки буковинців. О 12:00 розпочалося поховання Героя на Алеї слави Центрального кладовища у Чернівцях.
Прощання на Центральній площі Чернівців / Фото "Молодий буковинець"
Що відомо про загиблого бійця
- Чернівчанин Олексій Мамчій загинув внаслідок осколкового поранення від скинутої ворожим безпілотником протипіхотної міни.
- 40-річний солдат служив на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади.
- Рідний брат Олексія, Станіслав Мамчій, загинув у 2016 році на блок-посту під Авдіївкою під час мінометного обстрілу.