У Чернівцях протестують двірники: під міськрадою сталася штовханина

У Чернівцях вже другий день поспіль мітингують двірники фірми "Порядок в домі-11". Вони вимагають не розривати з ними договір щодо прибирання вулиць в місті.

З цими вимогами двірники прийшли на сесію міськради Чернівців, однак перед входом до ратуші на них вже чекали правоохоронці.

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Депутати трьох фракцій намагалися провести декількох двірників до сесійної зали. Через це і виник конфлікт з правоохоронцями та навіть сталася штовханина. Двірників підтримують представники:

"Команди Михайлішина",

"Рідного міста",

"Народного контролю".

Сесію міськради Чернівців заблокували

Вже вдруге депутати не можуть розпочати засідання Чернівецької міськради через протести двірників. Раніше депутати опозиції виривали шнури з комп’ютерів та відбирали картки в інших депутатів.

Обранці трьох вищеперерахованих фракцій не дозволяли розпочати сесію міськради, поки до сесійної зали не пустять двірників "Порядку в домі 11".



Під ратушею чергують правоохоронці / Фото "Суспільного"

Зрештою, 5 представників від "Порядку в домі 11" таки потрапили до сесійної зали, але засідання станом на 10:30 ще не почалося. Тим часом більшість двірників залишаються на вулиці. Із собою вони принесли плакати з написами: "Хочемо працювати!".

Як розповів начальник відділу охорони громадського порядку Сергій Антонюк, правоохоронці прийшли на сесію, бо 23 вересня засідання було зірване. Також поліція отримала скарги від депутатів про побиття.

Деталі конфлікту