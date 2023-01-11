СБУ "розколола" російського агента, якого ФСБ закинула для диверсій у західних областях

Служба безпеки виявила ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Його затримали у західній частині нашої країни.

У Чернівецькій області спіймали кадрового співробітника управління ФСБ Росії у Красноярському краї.

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Чим займався російський агент на території України

Шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення 4308.

Також він "полював" за даними про чинних та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того, він вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби.

Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Втім, контррозвідники Служби безпеки запобігли цьому і в результаті багатоетапної спецоперації затримали ворожого диверсанта в Чернівцях,

– повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ йому оголосили про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Ворожий офіцер вербував українців

Російський агент вербував громадян України й робив це переважно у соцмережах. Слідство встановило, що у 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань він "законсервував" його до 2022 року.

Цього зрадника, громадянина України вже засудили до 16 років за ґратами. Власне, він і "здав" свого куратора ФСБ під час слідчо-оперативної роботи.