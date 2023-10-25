Вийшли з дому і зникли: у Чернівцях розшукували 10-річних сестер

У Чернівцях напередодні зникли дві 10-річні дівчинки Кіра та Злата. Сестрички вийшли з дому та не повернулись.

Поліції тільки наступного дня, 25 жовтня, вдалось розшукати дітей. Правоохоронці розповіли, що відомо про інцидент.

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Що відомо про зниклих дітей

Учора, 24 жовтня, о 19:00 двоє 10-річних сестер, пішли з дому в Чернівцях і наразі їхнє місце перебування невідоме,

– розповіли правоохоронці.

Вони пояснили, якими були прикмети дівчаток та встановлювали місцеперебування двох малолітніх дівчат Злати та Кіри.

Вже 25 жовтня правоохоронці відшукали сестер.

"Тепер з ними працюють поліцейські, психологи та представники соціальних служб у справах дітей. Дівчат направлено до медичного закладу для обстеження", – розповіли у поліції.



У Чернівцях відшукали зниклих дітей

Суд ухвалив рішення щодо найстарішої матері України

Найстарішою матір’ю України є Валентина Підвербна. У лютому 2011 року тоді ще 65-річна жінка з Чернігова з допомогою штучного запліднення народила доньку Анну-Марію.

У 2023 році 12-річна донька заявила про знущання матері. За словами Анни-Марії, Валентина Підвербна знущалась з неї – не давала митися, стягувала з неї одяг, дряпала, обзивала. Окрім того, вона відмовляла дитині в операції на очах (у дівчинки вроджена косоокість) та буцімто казала, що дитина "спеціально робить себе косоокою". Дівчинка навіть писала, що може накласти на себе руки.

Тож прессекретарка Новозаводського районного суду заявила, що суд вирішив відібрати дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. Це рішення діятиме до досягнення дитиною 14-річного віку, тобто до 23 лютого 2025 року.