У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира

2 листопада 2021 , 13:22

Джерело:

Нацполіція

У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира. Це трапилось, коли підозрюваний був на роботі та перевозив нетверезого чоловіка.

Після вчиненого, таксист втік з місця події. Про це розповіли в поліції. 

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У Чернівцях таксист вдарив викруткою свого пасажира та втік

До правоохоронців 1 листопада надійшло повідомлення, що на одній із вулиць міста 59-річний чернівчанин отримав проникаюче поранення. Поліція одразу поїхала на місце злочину.

Правоохоронці, провівши першочергові оперативні заходи, з'ясували, – під час руху в таксі між нетверезим пасажиром і водієм виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. У процесі конфлікту водій таксі наніс викруткою пасажирові колоте поранення в живіт,
– розповіли у відомстві. 

Після злочину чоловік втік з місця події, проте поліція знайшла 61-річного жителя Чернівців. Згодом правоохоронці:

  • затримали чоловіка;
  • вилучили в нього речовий доказ, що вказує на безпосередню причетність до злочину.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція вирішує питання про повідомлення йому підозри щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження. 

Коротко про останні інциденти на Буковині

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Автор: Діана Квасневська