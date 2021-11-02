У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира
Джерело:Нацполіція
У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира. Це трапилось, коли підозрюваний був на роботі та перевозив нетверезого чоловіка.
Після вчиненого, таксист втік з місця події. Про це розповіли в поліції.
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У Чернівцях таксист вдарив викруткою свого пасажира та втік
До правоохоронців 1 листопада надійшло повідомлення, що на одній із вулиць міста 59-річний чернівчанин отримав проникаюче поранення. Поліція одразу поїхала на місце злочину.
Правоохоронці, провівши першочергові оперативні заходи, з'ясували, – під час руху в таксі між нетверезим пасажиром і водієм виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. У процесі конфлікту водій таксі наніс викруткою пасажирові колоте поранення в живіт,
– розповіли у відомстві.
Після злочину чоловік втік з місця події, проте поліція знайшла 61-річного жителя Чернівців. Згодом правоохоронці:
- затримали чоловіка;
- вилучили в нього речовий доказ, що вказує на безпосередню причетність до злочину.
Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція вирішує питання про повідомлення йому підозри щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження.
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