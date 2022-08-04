"Я за русских": у Чернівцях жінка причепилася до підлітків і зізналася у своїх прихильностях

У Чернівцях жінка посперечалась з підлітками. Після цього вона сказала, що виступає за росіян.

Свою позицію вона озвучила на відео, сказавши, чому не говорить українською мовою. Також раніше СБУ викрила агента Москви, який "клепав" проросійські ЗМІ в інтернеті.

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Жінка у Чернівцях виступила "за русских"

У районі Калічанки в Чернівцях жінка сказала підліткам, що вона спілкується російською мовою. Аргументуючи позицію, вона уточнила, що "за русских".

Коли підлітки запитали, чи вона виступає за так звану "спецоперацію", а точніше за війну, яку росія веде в Україні жінка кивнула та пішла.

Громадянка традиційно вибачалась

Після інциденту жінка записала відео, у якому пояснила, мовляв, її слова сприйняли неправильно. Вона сказала, що її ім'я Тетяна, вона народилась в Чернівцях. На опублікованих кадрах пояснила, що хоч вона й розуміє українську мову та спілкується російською.

За словами Тетяни, саме мовного питання стосувалась її позиція. Пані Тетяна пояснила, що є мешканкою Чернівців і спілкується російською мовою.

Вчора стався інцидент, коли я спілкувалася з молодими хлопцями. Хлопці говорили російською, українською, я говорила російською мовою. Питання стосувалося лише мови. Я розумію українську, але переважно спілкуюся російською,

– каже Тетяна.

Жінка сказала, мовляв, вона засмучена цією ситуацією і тим, як сприйняли її слова.

Жінка вибачилася перед чернівчанами: дивіться відео

"У відповідь, чи я підтримую спецоперацію, я не відповідала "так". Я відповідала на питання, чи розмовляю я російською мовою. Це не стосується спецоперації. Мої слова просто вирвали з контексту – і виставили те відео, яке виставили. Я засуджую агресію російську і засмучена цією ситуацією та тим, що так сприйняли мої слова", – сказала чернівчанка.

Також вона пояснила, що вся дискусія з підлітками стосувалась "тільки мови".

Коротко про подібний інцидент з Бардашем

Український продюсер Юрій Бардаш заявив про "вчасну капітуляцію", "один русский народ". Він також робив інші пропутінські та антиукраїнські заяви.

Дружина продюсера Ліза від слів чоловіка відхрестилась. Вона написала в мережі, що вона не погоджується з шокуючими заявами Юрія Бардаша про український фашизм. Вона неоднозначно заявила, що помилилась у своєму обранцеві.

Коментуючи одну із заяв Бардаша, українська співачка Атастасія Приходько назвала його "г*мном". Тоді Бардаш порівняв українське гасло "Україна – понад усе!" з гаслом нацистської Німеччини.

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