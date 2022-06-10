Найспекотніший за останні 30 років: прогноз погоди на червень

На червень 2022 року синоптики прогнозують аномальну спеку. Температура повітря у перший місяць літа відповідатиме типовому липню.

Про те, якою буде погода в Україні у червні 2022 року, 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух. Більше про перший місяць літа – читайте далі.

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Найспекотнішим червень буде на Заході України

За словами синоптикині, дощу у перший місяць літа буде дуже мало. Особливо – на Заході та Сході України. Тому на приємну прохолоду після затяжної спеки не варто чекати. Радимо подумати про купівлю кондиціонера, адже цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Очікується, що температура повітря буде вищою на 1 – 2 градуси у порівнянні з середніми багаторічними даними.

Температура повітря протягом червня, ймовірно, відповідатиме типовому липню. Слід зазначити, що саме в липні в Україні спостерігається найвища температура повітря. Проте, цього року, такі ж температури будуть характерними і для червня,

– зазначила Балабух.

До речі, найвище температура повітря підійматиметься не в південних областях, а в західних. Саме для мешканців цього регіону перший місяць літа стане найспекотнішим. Синоптикиня попередила, що сильна посуха сприятиме виникненню пожежної небезпеки. Тому будьте обережними та відповідальними на природі.

Загалом це літо буде спекотнішим, аніж попередні. Балабух попередила про тривалий період без дощу, збільшення кількості тропічних ночей та спекотних днів. Синоптикиня зазначила, що тенденцію до підвищення літньої температури повітря спостерігають в Україні вже кілька років.

Зауважимо, що на погоду влітку в Україні суттєво впливатимуть процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану.

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Прогноз погоди на 10 – 14 червня

На Заході вже 10 червня прогнозують +31 градус. Прохолодніше буде лише після 14 червня – синоптики обіцяють +21...+23 градусів. Водночас у східних областях спека не спадатиме весь тиждень. Там стовпчики термометрів триматимуться на рівні +29...+31 градуса, а подекуди сягатимуть навіть +32 градусів.

Майже на весь тиждень синоптики прогнозують літні грози. Спершу вони накриють західні регіони України, а з 13 червня – центральні.

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