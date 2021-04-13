Червона зона на Полтавщині: введуть спецперепустки та скасують потяги

Полтавська область перейде до червоної зони 15 квітня. Крім загальних карантинних обмежень адаптивного карантину, тут будуть і додаткові. Зокрема вони торкнуться не лише роботи громадського транспорту, а й залізниці.

Про це повідомив очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Нові обмеження стосуватимуться всіх видів транспорту.

До теми Полтавська область переходить у червону зону карантину

Які обмеження запровадять

В області буде заборонене перевезення пасажирів міським і внутрішньообласним громадським транспортом. Виключенням будуть лише працівники установ критичної інфраструктури. Вони зможуть їздити за спеціальними перепустками. Який буде механізм отримання спецперепусток – поки невідомо.

Хто їх отримає:

медики;

рятувальники;

поліцейські;

вчителі;

працівники установ життєзабезпечення тощо.

У легкових автомобілів теж будуть обмеження. У них зможуть їздити не більше п'яти людей, без врахування дітей.

Що буде із залізничним сполученням

Раніше міністр інфраструктури написав, що протягом тижня Укрзалізниця разом із Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у регіоні. А до того моменту потяги мали курсувати без змін.

Однак Синєгубов сказав, що на Полтавщині заборонять перевезення залізничним транспортом. Виключенням будуть лише транзитні потяги.