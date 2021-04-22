19 вантажівок з гуманітаркою: Червоний Хрест передав допомогу на окуповані території

Червоний Хрест 21 квітня передав допомогу жителям окупованих територій Донбасу. 12 автівок перетнули лінію розмежування через пункт пропуску "Щастя", ще 7 – у "Новотроїцькому".
Джерело:Українська делегація в ТКГ
У цих двох КПВВ регулярно переміщають гуманітарні вантажі. Загальна вага допомоги – 203 тонни.
Раніше Вантажівки з допомогою прибули на окуповані території Донбасу: фото
Що передав Червоний Хрест
- продуктові набори,
- господарчі вироби,
- насіння,
- будівельні матеріали,
- меблі,
- матраци,
- медикаменти
- предмети медичного призначення.
Здебільшого передавали медичні товари та продуктові набори
Українська сторона наголосила, що лише з 15 по 20 квітня доправила на окуповані території десятки вантажівок з допомогою. Від Організації Об'єднаних націй надійшло 5 вантажівок.Від Червоного Хреста – аж 18.
Варто прочитати На ринках ажіотаж, люди втікають з міст, – правозахисники про ситуацію на окупованому Донбасі
Здебільшого передавали товари медичного призначення, матраци, продуктові та гігієнічні набори. Також для жителів окупованого Донбасу надійшло насіння, добрива та будівельні матеріали.