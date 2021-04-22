19 вантажівок з гуманітаркою: Червоний Хрест передав допомогу на окуповані території

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Червоний Хрест 21 квітня передав допомогу жителям окупованих територій Донбасу. 12 автівок перетнули лінію розмежування через пункт пропуску "Щастя", ще 7 – у "Новотроїцькому".

Джерело:

Українська делегація в ТКГ

У цих двох КПВВ регулярно переміщають гуманітарні вантажі. Загальна вага допомоги – 203 тонни.

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Що передав Червоний Хрест

  • продуктові набори,
  • господарчі вироби,
  • насіння,
  • будівельні матеріали,
  • меблі,
  • матраци,
  • медикаменти
  • предмети медичного призначення.
Зверніть увагу! У Тристоронній контактній групі зазначили, що щоденний рух для громадян дорожніми коридорами у "Щасті" та "Новотроїцькому" досі заблокували окупанти.

Здебільшого передавали медичні товари та продуктові набори

Українська сторона наголосила, що лише з 15 по 20 квітня доправила на окуповані території десятки вантажівок з допомогою. Від Організації Об'єднаних націй надійшло 5 вантажівок.Від Червоного Хреста – аж 18.

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Здебільшого передавали товари медичного призначення, матраци, продуктові та гігієнічні набори. Також для жителів окупованого Донбасу надійшло насіння, добрива та будівельні матеріали.

Вантажівки пропустили через 2 КПВВ / Фото Держприкордонслужби

Червоний Хрест регулярно надсилає допомогу на Донбас / Фото Держприкордонслужби