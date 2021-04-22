19 вантажівок з гуманітаркою: Червоний Хрест передав допомогу на окуповані території

Червоний Хрест 21 квітня передав допомогу жителям окупованих територій Донбасу. 12 автівок перетнули лінію розмежування через пункт пропуску "Щастя", ще 7 – у "Новотроїцькому".

У цих двох КПВВ регулярно переміщають гуманітарні вантажі. Загальна вага допомоги – 203 тонни.

Раніше Вантажівки з допомогою прибули на окуповані території Донбасу: фото

Що передав Червоний Хрест

продуктові набори,

господарчі вироби,

насіння,

будівельні матеріали,

меблі,

матраци,

медикаменти

предмети медичного призначення.

Здебільшого передавали медичні товари та продуктові набори

У Тристоронній контактній групі зазначили, що щоденний рух для громадян дорожніми коридорами у "Щасті" та "Новотроїцькому" досі заблокували окупанти.

Українська сторона наголосила, що лише з 15 по 20 квітня доправила на окуповані території десятки вантажівок з допомогою. Від Організації Об'єднаних націй надійшло 5 вантажівок.Від Червоного Хреста – аж 18.

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Здебільшого передавали товари медичного призначення, матраци, продуктові та гігієнічні набори. Також для жителів окупованого Донбасу надійшло насіння, добрива та будівельні матеріали.

Вантажівки пропустили через 2 КПВВ / Фото Держприкордонслужби

Червоний Хрест регулярно надсилає допомогу на Донбас / Фото Держприкордонслужби