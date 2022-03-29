Червоний хрест поводить себе ганебно

Із усіх міжнародних організацій "Червоний хрест" поводить себе найбільш ганебно.

Фактично, їх використовують для легалізації фільтраційних таборів на території Росії, куди примусово доставляють українців з окупованих ворогом територій.

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Співучасники Путіна

Отже, для легалізації знущань, депортацій та етнічних чисток.

При тому, що раніше "Червоний хрест" не реагував на заклики щодо участі в організації зелених коридорів з блокованих міст на підконтрольну Україні територію, про що говорили представники нашого уряду.

"Червоний хрест" під виглядом допомоги легалізує воєнні злочини / Скриншот

Це ганьба, від якої не відмитися. Існування цієї структури у майбутньому для будь-якої нормальної людини під великим питанням.