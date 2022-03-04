Червоний Хрест сприятиме безпеці людей, яких будуть евакуйовувати з місць бойових дій

Багато українців потребують евакуації через те, що Росія цинічно вбиває і нищить мирне населення. За безпеку цих людей обіцяє подбати Червоний Хрест.

Організація погодилась виступити нейтральним посередником у евакуації. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Червоний Хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які створять,

– сказала Верещук.

За її словами, про це домовились прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник міжнародного комітету Червоного Хреста Петр Маєр під час телефонної розмови.



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