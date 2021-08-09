"Червоний код для людства": генсек ООН відреагував на звіт щодо змін клімату
Джерело:CNN
У доповіді про найновіші дані Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату зазначили – світ нагрівся швидше, ніж досі вважали. На відповідний звіт відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Рівень парникових газів в атмосфері наразі достатньо високий для того, аби гарантувати порушення клімату приблизно на кілька десятиліть. Експерти заявили, що середня температура у світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм. Згідно з Паризькою кліматичною угодою, була домовленість – не допустити підвищення температури на більше, ніж 1,5 градуса.
До теми Зміни клімату неминучі: Земля нагрівається швидше, ніж вважалось, а наслідків все важче уникнути
У своїй заяві генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй назвав звіт "червоним кодом для людства". Антоніу Гутерріш зазначив, що поріг у 1,5 градуса є небезпечно близьким.
Єдиний спосіб запобігти перевищенню цього порогу – це терміново активізувати наші зусилля та йти найамбітнішим шляхом,
– сказав генеральний секретар ООН.
Водночас він закликав припинити використання вугілля та інших викопних видів палива, які сприяють забрудненню. Гутерріш додав, що глобальне нагрівання впливає на кожен регіон Землі, а багато змін стають незворотними.
Звіт щодо змін клімату: коротко
- 9 серпня Міжурядова група експертів із питань змін клімату опублікувала звіт, мовиться про інформацію за останні 7 років досліджень. Згідно з документом, земля нагрівається надто швидко.
- Перевищення теоретично допустимої норми щодо світової температури може призвести до зменшення врожайності. Результат – зміни в екосистемах світу.
- Експерти пояснили, що планета у середньому нагріється на 1,5 градуса до 2040 року. Проте у випадку, якщо викиди вуглецю не скоротяться, це трапиться раніше.
- Наразі запобігти погіршенню змін клімату може скорочення викидів.