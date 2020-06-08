У суботу. 6 червня, на флагштоці перед мерією Дніпра вивісили червоно-чорний прапор. Такою була вимога ветеранів АТО до мера міста Бориса Філатова. Однак, наступного дня, 7 червня, цей стяг зник.

Червоно-чорний прапор над мерію Дніпра: деталі

Його три тижні тому дозволив вивісити перед будівлею облдержадміністрації мер Дніпра Борис Філатов. Про це пише телеграм -канал "Закулісся Дніпра".

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А за деякий час дніпровський міський голова надав дозвіл вивісити стяг і перед місцевою міськрадою.

Але 7 червня прапор зник із будівлі міськради. Після цього у мережі одразу Філатова звинуватили у передвиборчих заграваннях.



Фейсбук-допис Сергія Тютюнника щодо зняття червоно-чорного прапора з мерії Дніпра / Cкриншот

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Що відомо про червоно-чорний прапор