Червоно-чорний прапор зняли з мерії Дніпра: стяг там вивісили на прохання ветеранів АТО
У суботу. 6 червня, на флагштоці перед мерією Дніпра вивісили червоно-чорний прапор. Такою була вимога ветеранів АТО до мера міста Бориса Філатова. Однак, наступного дня, 7 червня, цей стяг зник.
Червоно-чорний прапор над мерію Дніпра: деталі
Його три тижні тому дозволив вивісити перед будівлею облдержадміністрації мер Дніпра Борис Філатов. Про це пише телеграм -канал "Закулісся Дніпра".
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А за деякий час дніпровський міський голова надав дозвіл вивісити стяг і перед місцевою міськрадою.
Але 7 червня прапор зник із будівлі міськради. Після цього у мережі одразу Філатова звинуватили у передвиборчих заграваннях.
Фейсбук-допис Сергія Тютюнника щодо зняття червоно-чорного прапора з мерії Дніпра / Cкриншот
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Що відомо про червоно-чорний прапор
- Це революційний прапор Організації українських націоналістів.
- Також його активно використовували Українські повстанці під час їхньої боротьби в середині XX століття.
- Нині його використовує низка націоналістичних організацій та партій.
- Також цей стяг вважають ще одним національним поруч із синьо-жовтим. Зокрема, такого значення він набув під час Революції Гідності.
- Чорний колір на прапорі символізує українську землю, а червоний – кров, пролиту за Україну.
- 30 березня 2018 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким передбачено встановлення цього прапора на будівлях органів державної влади, школах, інститутах, підприємствах дев'ять разів на рік під час святкування деяких пам'ятних дат.