З червоної зони незабаром вийдуть ще дві області

За даними МОЗ, наразі у червоній зоні перебуває 10 областей. З неї незабаром вийдуть ще дві області.

Таку інформацію повідомив Віктор Ляшко 13 грудня. Це трапилось під час брифінгу МОЗ.

До теми Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину

Дві області вийдуть з червоної зони

Показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку,

– розповів міністр.

Очільник міністерства повідомив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну щодо скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

До речі, станом на 12 грудня, у помаранчевій зоні перебуває 2 області – Донецька та Закарпатська. Найбільше областей у жовтній зоні. Зокрема мовиться про 13 регіонів:

Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область.



МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

За минулу добу, 12 грудня, на коронавірус захворіло 4 073 людини, з них – 377 дітей та 37 медичних працівників. Це значно менше, ніж у попередні дні.

Відомо, що за добу госпіталізували 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, померло 188 пацієнтів, а одужали – 9 966 хворих.

До речі, 12 грудня щеплення від коронавірусу зробила 53 291 людина. З них 16 551 людина – отримала першу дозу, натомість решта 36 740 людей – другу дозу препарату.

Україна виконала вимогу Всесвітньої організації охорони здоров'я та вакцинувала 40% дорослих українців. Саме таким мав бути показник до кінця 2021 року в кожній країні.

Віктор Ляшко про Омікрон, 1000 для вакцинованих та карантин на Новий рік – дивіться відео