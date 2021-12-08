На черзі Крим: колаборантка Поклонська визнала, що борщ – український

Колаборантка Наталія Поклонська, яка стала послом Росії в африканській державі Кабо-Верде, розповіла, що замовлятиме у кухаря український борщ. Каже, що навіть збирається пригощати ним місцевих.

Так, Поклонська розповідає, що для кухаря в посольстві вже підготувала вказівки. Серед них – український борщ.

До речі Скандальна Поклонська несподівано заговорила українською: цитувала Скрябіна – відео

Смажена картопля з цибулею та часником – у дні, коли прийомів немає. Український борщ, найсмачніший. Можна навіть пригощати місцевих – щоби спробували, що таке український борщ,

– сказала Поклонська.

Щоправда, після цього вона знову заговорила про "братські народи", зауваживши, що показуватиме і українську, і російську кухню.

Колаборантка все частіше згадує Україну

Поклонська почала все частіше "ностальгувати" за Україною. Ще у 2020 році вона цинічно стверджувала, що любить українську мову. Мовляв, "трохи пам'ятає її та розуміє". Навіть співала фрагмент із пісні Софії Ротару "Черемшина"

Після її призначення послом у Кабо-Верде Поклонська стала критикувати російську владу. Вона заявила, що QR-коди порушують конституцію та базові права людини.

У грудні колаборантка здивувала мережу, зачитавши текст пісні Скрябіна "Люди, як кораблі" українською мовою.

Поклонська в Африці, дивіться відео:

Поклонська активно підтримала окупацію Криму та максимально сприяла цьому. Через це в Україні відкрили проти неї кілька кримінальних проваджень й оголосили у розшук через держзраду.