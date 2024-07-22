"До кінця літа надішлемо ще 100 тисяч": Чехія оголосила, що поставки боєприпасів прискоряться

Чехія надішле українській армії 100 тисяч снарядів упродовж липня – серпня в рамках чеської ініціативи з боєприпасів. До цієї програми вже долучилося 18 країн, а 15 з них – зробили фінансові внески.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Чеська ініціатива щодо боєприпасів

Він зазначив, що з вересня поставки снарядів прискоряться. Крім того, Чехія вже шукає гроші, аби продовжити цю ініціативу у 2025 році. Наразі країни, які долучилися до ініціативи, виділили менш як два мільярди євро. Цієї суми вистачило на закупівлю 500 тисяч снарядів. До кінця року Прага планує передати 800 тисяч боєприпасів українській армії.

Ян Ліпавський розповів, що країни, які беруть участь в цій ініціативі, можуть надіслати свого представника до Міноборони Чехії. Там він зможе отримати всі деталі, а сама ініціатива та витрати коштів є прозорими. Очільник МЗС Чехії наголосив, що снаряди на ринку є, але фінансове питання залишається відкритим.

Важливо підкреслити, що насправді є однозначні цифри мільйонів снарядів, які можна поставити лише упродовж наступних 12 – 18 місяців,

– сказав міністр.

Звідки закуповує Чехія снаряди для України – залишається таємницею. Ян Ліпавський зазначає, що Росія намагається зірвати цю ініціативу і заплатити постачальникам більше, аби отримати більше снарядів.

До слова, нещодавно Україна та Чехія підписали безпекову угоду. Вона включає пункти про продовження підтримки нашої країни, посилення співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, а також спільне виробництво.